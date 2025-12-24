ÄÌ»»113¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á12·î23Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÈøºê¤µ¤ó¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¸¶±Ñè½²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤â1960Ç¯Âå¤ËÃæÂ¼ÆÒµÈ¤ä¾®Ìî¸÷°ì¤Î³èÌö¤ÇÂè°ì¼¡¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿ùËÜ±ÑÀ¤¡¢²ÏÌî¹âÌÀ¡¢°ÂÅÄ½ÕÍº¤ÎÏÂÀ½¥Ó¥Ã¥°3¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬Âç½°²½¡£¤µ¤é¤Ë1970Ç¯Âå¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢¶õÁ°¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂèÆó¼¡¥´¥ë¥Õ