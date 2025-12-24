JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼Ä·ªÀþ¤Î²¼¤ê¤Î¸¶Ä®±Ø¤ÈÍ®¿Ü±Ø¤Î´Ö¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÎó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï·ÙÊóµ¡¤È¼×ÃÇµ¡¤¬¤¢¤ëÆ§ÀÚ¤Ç¤¹¡£ÇîÂ¿¹Ô¤­¤Î4Î¾ÊÔÀ®¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤è¤½320¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ¹¼Ô¸¶±Ø¤ÈÇîÂ¿±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£