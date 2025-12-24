日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」は２３日、「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス今年頑張った有名人祭」と題して４時間スペシャルを放送。番組初登場の異色女優にネットが沸いた。「最近見た夢は？」というトークになり、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕は、女優の安達祐実が出てきたと明かし「一時期、ずっと好きでした。夢に出てきたら、気になっちゃいますよね？」と恥ずかしそうに告白。司会の明石家さん