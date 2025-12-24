兵庫県の斎藤元彦知事が２４日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。この日、京都府内で発生が確定した鳥インフルエンザへの支援を行うと投稿した。京都府のホームページでは「令和７年１２月２４日、京都府亀岡市の農場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確定しました。これに伴い、同日、第３回高病原性鳥インフルエンザ等に係る京都府家畜伝染病等対策本部会議を開催し、防疫措置を開始して