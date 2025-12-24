¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¥«¥Ê¥À·³¤ÎËÉ±ÒÁÈ¿¥¤Ï24Æü¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÄÉÀ×ºîÀï¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤È¥«¥Ê¥À·³¤Ë¤è¤ëËÌÊÆ¹Ò¶õ±§ÃèËÉ±Ò»ÊÎáÉô¤Ï24Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÄÉÀ×ºîÀï¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÏËÌÊÆ¤Ç¹Ò¶õ±§Ãè´ØÏ¢¤Î´ÉÀ©¤ä´Æ»ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°ÜÆ°¤â¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¿Í¹©±ÒÀ±¤ò¶î»È¤·¤ÆÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄÉÀ×¤Ï1955Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç70²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤¿