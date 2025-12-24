イオンが2025年12月11日（木）から発売する新しいリカバリーウェア「EX セリアント」は、従来の素材に改良を加え、疲労回復効果をさらに高めたアイテムです。アメリカのホロジェニックス社が開発したセリアント素材を使用し、遠赤外線による血行促進作用で、日々の疲れをしっかりとサポート。レディース・メンズの各5種類が展開され、価格は税込3,278円。サステナブルなリカバリーウェアを、ぜひチェック