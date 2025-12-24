¤­¤ç¤¦¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤Î¹ß¤ê½Ð¤·¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±«¤ÏÌë¹¹¤±¤¹¤®¤Ë¤ÏÀã¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â±«¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ³¤¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15.7ÅÙ¤È¡¢11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤âÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤ê