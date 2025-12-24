J2大分は24日、元日本代表のMF清武弘嗣（36）との契約を更新したと発表した。清武は2008年に地元大分でプロデビューし、10年にC大阪入り。12年からドイツやスペインでプレーし、17年にC大阪へ復帰した。24年途中からは鳥栖に期限付き移籍した後、今シーズンは古巣に16季ぶりの復帰を果たした。しかし9月に左脚を負傷するなどしてリーグ戦4試合出場、ノーゴールにとどまっていた。来季は四方田修平新監督（52）の下、J1昇格を