¡ÖDNA¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÎÀ¼¼Ì¿¿²È¤Î¹î¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÄ¹¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤ÏºòÇ¯»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£ºòÇ¯¡¢È¡´Û»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖHAKODATE COLLECTION¡×¤ËÆÃÊÌ½Ð±é¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿ÂçÀô½áÈ¡´Û»ÔÄ¹¤Î?¥ì¥¢?¤Ê°ìËç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÀô»ÔÄ¹¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂçÀôÍÎ¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖDNA¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä