J2サガン鳥栖は24日、FW新川志音（18）ら7選手と明治安田J2・J3百年構想リーグの契約を更新したと発表した。2月に育成組織に所属しながらトップチームの試合に出場できる「2種登録」となった新川は、J2リーグ33試合に出場。7月12日のホーム大分戦で初ゴールを決め、リーグ戦でのクラブ最年少得点（17歳11カ月6日）をマークするなど、5得点を記録した。天皇杯、YBCルヴァン・カップにもそれぞれ1試合出場し、10月にプロ契約を締