J¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢J3³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¡¢25¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜºê¤Î¶¶ËÜ·¼¸ã¡Ê27¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ÆÊÌÚC¤«¤éÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡Ê32¡Ë¤é3Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ï¡¢È¬¸Í¤ò2°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿ÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¡Ê67¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ï¼¯»ùÅç¤Î¶áÆ£·Ä°ì¡Ê23¡Ë¤¬3·î30Æü¤ÎµÜºêÀï¤Î¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë·è¤á¤¿ÆÀÅÀ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£