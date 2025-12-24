８月放送のＮＨＫスペシャル「シミュレーション昭和１６年夏の敗戦」で登場人物のモデルとされた軍人の孫が２４日、番組で祖父の名誉を傷つけられたとして、ＮＨＫなどに５５０万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。番組は戦後８０年に合わせたドラマとして制作され、日米開戦前に机上演習で敗北を予測した首相直属の「総力戦研究所」が舞台となった。原告は、初代所長を務めた元陸軍中将・飯村穣（１８８８〜１