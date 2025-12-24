ＤＤＴ２４日の新宿大会で、ダンスパフォーマンス集団「Ｏ―ＭＥＮＺ」の隈取がイルシオンを破りシングル初勝利を手にした。隈取は、昨年１２月２８日の両国国技館大会でプロレスデビュー。ダンス仕込みの華麗な動きで観客を魅了すると、その後ＤＤＴに継続参戦していた。この日は因縁のあったイルシオンと一騎打ちを行い、先に入場した隈取は音楽に合わせたダンスをリング上で披露。だが、そのパフォーマンス中にイルシオンに