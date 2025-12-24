岐阜県の多治見警察署の前署長が部下にパワハラ行為をしたとして訓戒処分となりました。 24日付で訓戒処分となったのは、多治見警察署の前署長、原井隆宏警視（59）です。 警察によりますと、原井警視は、8月から10月にかけて事件の報告を受けた際などに、部下4人に対し「そんなことも指揮できんのか」「ふざけるな、てめえ」などと叱責を繰り返したということです。 原井警視はおおむね行為を認め、「部下の能力を伸