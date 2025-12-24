ポンドドル１．３５台前半で揉み合い、１０月初頭以来の高値水準＝ロンドン為替 ポンドドルは1.35台前半で推移している。本日はクリスマスイブで休場も多く、値幅は1.3503-1.3534までと限定的。ただ、水準的には１０月１日以来のポンド高・ドル安水準となっている。１１月以降は主にドル安の面が強かったが、英秋季予算案を無難に乗り越えられたこともポンド買い安心感を誘っているようだ。 ポンド円は210円台後半での推