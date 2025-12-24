県教育委員会と県警は中学生が安心してクラブ活動に臨めるよう、 暴力団など反社会的勢力との関わりを防ぐための連携協定を結びました。県警と協定を結んだのは12月末に発足する予定の「信州地域クラブ活動指導者 人材バンク」で、県教育委員会が運営します。県は中学校部活動の地域クラブへの移行を進めていて、県教委によりますと現在、県内にはクラブ活動での指導や協力を希望する人がおよそ「400人」登録しています。協定では