１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２４日、都内で最新シングルのリリースイベント「ＷＩＮＴＥＲＳＩＮＧＬＥ”ＴＨＥＷＩＮＴＥＲＭＡＧＩＣ“ＰＲＥＭＩＵＭＸ’ｍａｓＳＨＯＷＣＡＳＥ」を開催した。ＣＤ購入者の中から抽選で選ばれたＭＩＮＩ（ファンネーム）が参加できるイベント。シングル収録曲「ＵＭＩＮＥ」「ＴｒｕｅＬｏｖｅ」を初披露するなど、全３曲を歌唱。佐野雄大は「皆さんと