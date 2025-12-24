歌手・西野カナが２４日までにＳＮＳを更新。ギャル感溢れるショットを投稿して話題になっている。自身のインスタグラムに全身ショットを公開した。金髪ロングヘアーに真っ白なトップス、アニマル柄のミニスカートを合わせ、平成ギャル感を演出した。西野は「今日は撮影やったネイルも全部白」とつづり、「明日はクリスマスイブや」と締めた。この投稿に「会いたくて会いたくてのビジュ思い出しました平成の西野カナ様お