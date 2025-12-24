台湾の頼清徳総統に対する弾劾案を立法院でアピールする野党議員ら＝19日、台北市（共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統に対する弾劾案を野党が24日までに立法院（議会）に提出した。弾劾が成立する可能性は低いが、中国をにらんだ防衛特別予算案の審議も野党の抵抗で滞っている。議会で野党が多数派を占めていることが響き、頼氏の民主進歩党（民進党）政権は困難に直面している。最大野党の国民党と第2野党の台湾民衆党が組