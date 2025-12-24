◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）プロボクシング興行「リヤド・シーズンTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公開練習が24日、リヤド市内で行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が屋内ステージに設けられた特設リングに上