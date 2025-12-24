（桃園空港中央社）内政部（内務省）移民署は24日、台湾への入国を巡る詐欺被害防止のため、オンライン入国カードの登録サイトにつながる2次元コード（QRコード）を記載したカードを同署国境事務大隊が作成したと発表した。海外の空港の他、台湾の各空港や港で配布するとしている。台湾では今年10月1日に入国カードの登録が完全オンライン化された。登録は無料だが、台北駐大阪経済文化弁事処（総領事館に相当）は今年5月、旅行者