（台北中央社）24日午後5時47分ごろ、東部・台東県を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは11.9キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.1と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度5弱＝東部・台東県▽震度4＝南部・屏東県、東部・花蓮県▽震度3＝中部・彰化県、南投県、雲林県、南部・高雄市、台南市、嘉義県、嘉義市▽震度2＝北部・台北市、新北市、桃園市、新竹県、新竹市、中部・台