元テニスプレーヤーの伊達公子（55）が12月19日、Instagramを更新。世代を超えた女性アスリートたちとのプライベートショットを公開した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の“バストの悩み”を打ち明けるネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 「昨晩は 女3人で夜ごはん」というコメントと共に投稿された写真は、元卓球選手の石川佳純（32）と、プロテニスプレーヤーの