激動の１年だった。今までにない悔しさを味わった一方で、多くの経験を積んだのも事実。一回りも二回りも強くなったMF佐藤龍之介が、大岩剛監督が率いるチームの活動に初参戦している。2028年のロサンゼルス五輪を目ざすU-22日本代表（20歳以下の選手で構成されたロス五輪世代のチーム）が“IBARAKI Next Generation Cup2025”に出場し、12月24日に関東大学選抜との初戦に臨んだ。先発出場した佐藤は４−３−３のインサイド