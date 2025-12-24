前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁するセルティックは、スコットランドリーグ５連覇を果たせるか。見方は様々だ。10月末にブレンダン・ロジャーズ監督が電撃辞任後、73歳のレジェンド指揮官、マーティン・オニールが再登板。すると、７戦６勝と上昇気流に乗ったものの、ロジャーズの正式な後任としてウィルフリード・ナンシー監督が就任した途端、大失速した。システム変更による混乱もあり、新体制初陣からまさかの