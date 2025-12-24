写真：『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"』ライブ写真 2025年12月17・18日、計4万人を動員した西野カナのクリスマスライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』が開催された。本稿では2日目の模様をレポートしていく。 ■マライア・キャリーの名曲「All I Want for Christmas Is