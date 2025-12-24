2025年12月23日、韓国・韓国日報によると、サムスン電子とSKハイニックスの基幹技術を中国の競合社に漏えいした元サムスン電子役員ら10人が起訴された。サムスン電子が5年間で1兆6000億ウォンを投じ世界で初めて開発した技術・10ナノクラスDRAM工程技術を流出したもので、被害額は少なくとも数十兆ウォン（数兆円）に達するという。ソウル中央地検情報技術犯罪捜査部は1年間にわたり半導体国家基幹技術流出事件を捜査し、産業技術