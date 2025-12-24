³¤Æî¾Ê»°°¡»Ô¤Î¾¦Ì³¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á¤Î¡ÖÉõ´Ø±¿±Ä¡×¤¬Àµ¼°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿12·î18Æü¡¢»°°¡ÌÈÀÇ¾ë¤ÎµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±ÆüÈæ60%Ä¶Áý¤Î±ä¤Ù3Ëü6000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Çä¾å¹â¤ÏÆ±85%Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éõ´Ø¤È¤Ï¡¢ÆÃÄêÃÏ°è¤òÀÇ´ØÏ¢¤ÇÆÃÊÌ°·¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£18Æü¤ÎÉõ´Ø°ÊÍè¡¢»ÔÆâ¤ÎÌÈÀÇÅ¹¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ50¡¥3%Áý¤Î5²¯3500Ëü¸µ¡ÊÌó117²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢1Æü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï5ÆüÏ¢Â³¤Ç1²¯¸µ¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë