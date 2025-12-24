親子4人が死亡し、その後、母親が借りているマンションから男性の遺体が見つかった事件。母親と男性は交際関係だったとみられています。■遺体の男性と36歳女性は交際関係か記者（東京・練馬区、24日）「遺体が発見された部屋の前にブルーシートを張っています」暖色の明かりに照らされた室内。この部屋に住んでいたとみられる、会社員の中窪新太郎さん（27）。22日夜、寝室のクローゼットの中から遺体で発見されました。ただ、中