Image: TSUBANE PROJECT こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。フライパンには大小様々ありますが、一番使う機会が多いのは実は小さめのフライパンだったりします。その理由は簡単で、大きなフライパンと比べてとにかく後片付けが楽だから。大きくて重いフライパンを手洗いするのは、やはり面倒なんですよね。羽のように軽い純チタン製という選択