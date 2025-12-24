Photo: ギズモード・ジャパン 2025年1月8日の記事を編集して再掲載しています。毎年ラスベガスで行われている世界最大級のテック見本市「CES」。去年に引き続き、来年もギズモード編集部では現地に取材に行きます！ こちらは昨年のCESで見つけた面白いアイディアのガジェット。近未来なスキー板を発見。E-OUTDOORの「E-Skimo」と言います。こちら、一見普通のスキー板ですが、なんとモーター