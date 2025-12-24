24日午後、名古屋市南区で中学生が運転する原付バイクが、パトカーの追跡中に乗用車と衝突する事故を起こしました。 【写真を見る】男子中学生(13)が原付バイクを無免許運転… パトカーから逃げ赤信号無視で事故 警察によりますと24日午後1時前、南区中割町で、巡回中のパトカーがヘルメットを着用せず原付バイクに乗る人物を見つけ、停止を求めたところ逃走しました。 パトカーはサイレンを鳴らして約