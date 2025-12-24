女優・モデルの宮本茉由（まゆ＝30）がこのほど、2026年1月21日に発売する写真集のタイトルが「ほんとはね、」に決まったことを発表した。それにあわせて、表紙カットや人生初挑戦の大胆ショットも公開した。 【写真】際立つ“イイ女”感！人生初の大胆ショット タイトルは多数の候補の中から、宮本自身が発案したものを選んだ。その理由について宮本は「今の自分に合う言葉ってなんだろうと思ったときに、ふっと出てきた言