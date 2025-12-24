ËÌ¶å½£»Ô¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦ÎëÂ¼·ò°ì¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉÆ°²è¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤òËÌ¶å½£»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿ÎëÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÏ¯ÆÉ¤ÇÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ ËÌ¶å½£»Ô¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉÆ°²è¡×¸ø³«  ¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¸ø³«¾ì½ê¡§¡ÖÌÀÆü¤Ø¤ÎÅÁ¸ÀÈÄ¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢ËÌ¶å½£»Ô¿Í¸¢¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿