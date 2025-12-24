◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセンみなぎるパワーを推進力に変えた。アスクエジンバラ（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は岩田康誠騎手を背に、栗東・ＣＷコースでアスクデビューモア（４歳３勝クラス）を４馬身半追走。重たくなった馬場を軽快に駆け、６ハロン８３秒７―１１秒１で１馬身半先着した。大きなストライドで、手