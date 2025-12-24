¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÈ©¤ò»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ë¡ÖUV¥­¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿UV¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ÖUV¥­¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×  È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¢¨ÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)ÍÆÎÌ¡§80gÈÎÇä¾ì½ê