½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê61¡Ë¤¬¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÉÃ¤Ç¥¦¥Þ¤¤¡ªºÇ¶¯¤ª¤Ä¤Þ¤ß28Ï¢È¯¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¿Í¤ò´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤ò¼èºà¤·¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ä°ë»³¤µ¤ä¤«¤é¤¬¼Â¿©¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥²¡¼¥à´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥²¡¼¥à´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È