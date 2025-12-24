DOMOTO（堂本光一・堂本剛）が25日午後9時、クリスマスの夜から日常へと続く特別企画を実施する。【動画】幻想的…！ライブバージョンも公開DOMOTO25日午後9時に、1st Digital Single「愛のかたまり」の「愛のかたまり - Spotify Live Version」が、Spotify Japan公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。さらに日付が変わる26日0時、DOMOTOが「THE FIRST TAKE」で披露した「愛のかたまり」の音源が配信スタートとなる。