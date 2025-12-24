¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ò¶á¤¯Ë¬Ìä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¿¯¹¶¸å¤ËÅÓÀä¤¨¤¿ËÌÊýÎÎÅÚ¸µÅçÌ±¤ÎÊè»²ºÆ³«¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬24ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£