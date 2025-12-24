俳優で歌手の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が２４日、都内で行われた「映画ラストマン-ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ-」の初日舞台あいさつに出席した。クリスマスイブに公開初日を迎えた福山は「１８歳で上京して、初めて過ごしたクリスマスは一人だった。こんな（華やかな）未来はまったく想像してなかった。幸せな気持ちで初日が迎えられた。皆さん、メリークリスマス！」と満員の客席を前にほほえんだ。劇中“最強バディ”を