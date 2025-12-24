Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±¿±ÄÈñ¤Î¼ý»Ù¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ½½ÁÒ²íÏÂ ²ñÄ¹¡Ö¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼ýÆþÅù¤âÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡×ËüÇî¶¨²ñ¤Ï¡¢±¿±ÄÈñ¤Î¼ý»Ù¤¬320²¯±ß¤«¤é370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ²ñÁ°¤Ï280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ò¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¢§¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§ÊÄËë¸å¤Î²òÂÎ