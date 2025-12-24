11人組グローバルボーイズグループ・INIが24日、都内で行われた『"THE WINTER MAGIC"PREMIUM X'mas SHOWCASE』を開催。木村柾哉が西洸人に感謝を伝える場面があった。MINI（ファンネーム）の願いごとに応えるコーナーで、木村は西に感謝を伝えることに。木村は「洸人、まずはいつもありがとう」と切り出しつつ、「目、見て！ちゃんと目、見て！」とグイグイ。照れ笑いを浮かべる西に対し、木村は「このシングルも一緒に作詞して