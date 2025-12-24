Ä«ÆüÇÕ£Æ£Ó£±£²Ãå¤Î¥«¥¯¥¦¥Á¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾®ºê·û±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤Ï¥·¥ó¥¶¥óµ­Ç°¡Ê£±·î£±£²Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç´¬¤­ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¡£¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£²Ãå¸å¡¢µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤Ïº¬´ß£Ó¡Ê£²·î£±Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÇÉüµ¢¡£½Å¾Þ£³¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£¥ê¥²¥ë£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥é¥ó¥¹¥ª¥Ö¥«¥ª¥¹¤Ï½çÄ´¤Ê¤éµþÅÔ¶âÇÕ¡Ê£±·î£´Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ø¡£¥¿¡¼¥³¥¤¥º£Ó£±£°Ãå¤Î¥Ó¥Ã¥×¥Ç¥¤¥¸¡¼¤âÆ±¥ì¡¼¥¹¤¬ÌÜÉ¸¡£¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢£Ó¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¥Õ