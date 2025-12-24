11人組グローバルボーイズグループ・INIが24日、都内で行われた『"THE WINTER MAGIC"PREMIUM X'mas SHOWCASE』を開催。今後のさらなる飛躍を誓った。【集合ショット】かっこいい！カラフルな髪色でオーラあふれるINIイベントでは、「THE WINTER MAGIC」収録曲「U MINE」「True Love」を初披露。タイトル「Present」を歌唱したほか、「Present」をMINI合唱に合わせ、ハンドベルで演奏したり、MINIの願い事をかなえるなど、クリ