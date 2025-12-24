今年９月に第１子出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳が、子育ての日々を明かした。２４日までに自身のインスタグラムを更新した荻野。「私の生活において今１番必須なものベビーカー！！」とつづり、ベビーカーと写った写真をアップ。「青い大きいバッグは、スーパー帰りです笑最近、ひとりでスーパーいってもベビーカーの感覚で気づいたら買い物カートゆらゆらしてるカゴの中の野菜達あやしてる癖になっちゃって