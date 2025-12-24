ロッチの二人が独特のペースでゆったりフリートークするPodcast『ロッチナイトZERO』。元は視聴者とやり取りしながらのYouTube生配信番組で、女性リスナーも多いという。コンビでのラジオ番組が夢だったという二人のおしゃべりは“素”そのもので、まるで面白い友達の話をその場で一緒に聞いているような感覚にさせられる。── Podcastのレギュラー番組になっていかがですか？コカドYouTubeの時は、ブースじゃなくて事務所の部