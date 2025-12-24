¡Ú¿·²Ú¼ÒÂæËÌ12·î24Æü¡ÛÃæ¹ñÂæÏÑÂæÅì¸©¤Ç24Æü¸á¸å5»þ47Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±6»þ47Ê¬¡Ë¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë5.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»¤ÏËÌ°Þ22.86ÅÙ¡¢Åì·Ð121.12ÅÙ¤Ç¡¢¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¡£Ãæ¹ñÃÏ¿Ì¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCENC¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£