大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が24日、カンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。大阪市長時代に推進していた「特区民泊」事業でトラブルが続出したことについて改めて言及した。この日の番組では、橋下氏が今年1年間に同番組に出演して主張した持論について、検証する企画を実施。大阪・関西万博の成功など「当たった」発言を取り上げた一方で、「見当違