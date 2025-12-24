アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」の苗加結菜さん写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場しました。【写真】きめ細かな白肌の苗加結菜さん本作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズ第27弾。旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録した一冊で、それぞれ異なるテーマと世界観を設定しています。苗加さんは「和室でまったりナチュラルボディ」をテーマに、等身大