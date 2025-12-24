SEVENTEENのDKとSEUNGKWANによる新ユニット DxSが、2026年1月12日にリリースする1stミニアルバム『Serenade』のオフィシャルフォトを追加公開した。 （関連：【画像あり】SEVENTEEN DK＆SEUNGKWANによる新ユニット DxS、愛の余韻を描くオフィシャルフォト） 今回は『CHEONGHEUN（逭痕）』バージョンと『COMPACT』バージョンが相次いで公開された。“青い痕跡”を意味する『CHEONGHEUN（逭痕）